Le magiche installazioni natalizie da nord a sud | gli eventi luminosi da non perdere

Facebook WhatsAppTwitter Il periodo delle festivitàsi accende in tutta Italia con una straordinaria serie diche coinvolgonoartistiche, videomapping e proiezioni di luci. Artisti e registi danno vita a mostre immersive che fondono arte e sogno, trasformando piazze e facciate dei palazzi in scenari magici. Da Torino a Salerno, ecco gli appuntamenti più affascinanti per immergersi nella luce e nell’atmosfera del Natale.Torino e le luci d’artistaTorino celebra la sua tradizione artistica con ‘Luci d’artista‘, un festival di arte contemporanea che quest’anno giunge alla sua 27esima edizione. Fino al 12 gennaio, il capoluogo piemontese sarà illuminato da 20luminose che abbelliranno numerose piazze e strade. Ogni sera, dalle 18.30, le opere realizzate da artisti italiani e internazionali si sveleranno, offrendo un’esperienza visiva unica.