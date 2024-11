Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Hirscher patetico. Lara Colturi potrebbe tornare in Italia, ma due ostacoli da valutare”

CALENDARIO FAVOREVOLE A SHIFFRIN: PIÙ GARE TECNICHE RISPETTO A QUELLE VELOCICi sono delle considerazioni da fare. Intanto è più difficile allestire un campo di discesa rispetto a slalom o gigante. I conti erano stati un po’ pareggiati nel passato recente quando c’erano le doppie discese nello stesso fine settimana, poi si cercava di disputare i recuperi delle gare che venivano cancellate. Si è giudicato che questa fosse stata una delle cause che aveva portato al numero elevato di infortuni, perché il calendario era già ingolfato e con i recuperi diventava ancora più compresso. Adesso mi sembra invece molto più sensato. Brignone sarà anche svantaggiata con meno gare veloci, ma prima di tutto viene la sicurezza. Io ritengo che sia giusto così: se qualche gara salta, pazienza. Non puoi di certo diminuire il numero di giganti e slalom, perché la Coppa del Mondo si svolge già su un lasso di tempo molto breve, quindi non avrebbe senso accorciarlo ulteriormente.