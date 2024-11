La frase del giornalista partenopeo contro l’Inter che sta facendo discutere

Leggi su Ilnerazzurro.it

Discussione accesa tra Biasin e Auriemma durante la puntata di Pressing. Nonostante gli errori arbitrali diffusi, vengono ancora alimentate delle dietrologie sui nerazzurri.La partita tra Inter e Napoli non si è ancora chiusa. Il pareggio di San Siro di qualche settimana fa che lascia l’amaro in bocca i nerazzurri, da un lato, e alimenta più di una polemica sul protocollo e regolamento arbitrale, dall’altro.Lo si può notare nel post-partita di Napoli-Roma, dove si è discusso sulle scelte del direttore di gara in merito alla distribuzione dei cartellini, graziando Romelu Lukaku su due falli (prima un giallo mancato, poi un secondo sdi gioco sul portiere romanista che sapeva di cartellino arancione).La discussione si è animata negli studi di Pressing domenica sera, dove Fabrizio Biasin ha dapprima chiesto conto del perché Antonio Conte non sia andato a parlare di questo episodio ed attaccando l’idea che il discorso del tecnico salentino fatto dopo Inter-Napoli non sia per il bene del calcio, ma solo per il suo tornaconto.