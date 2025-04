The Couple diretta terza puntata | fuori le veline

terza puntata di lunedì 28 aprile 2025In diretta su Canale 5, Ilary Blasi conduce la terza puntata del reality The Couple – Una Vittoria per Due. Al suo fianco in studio gli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra.Nel corso della serata il verdetto del televoto decreterà la prima eliminazione: chi tra Jasmine e Pierangelo e Thais ed Elena dovrà abbandonare il gioco e rinunciare al sogno del milione di euro? A chi andranno in eredità le chiavi della coppia eliminata?I concorrenti rimasti saranno poi chiamati a sfidarsi in duelli e a fare importanti scelte che cambieranno gli scenari e, probabilmente, anche gli equilibri interni.Ma non saranno solo le sfide ad accendere gli animi: simpatie e antipatie, alleanze e divisioni si stanno infatti delineando sempre di più e anche alcune intese cominciano a scricchiolare. Davidemaggio.it - The Couple, diretta terza puntata: fuori le veline Leggi su Davidemaggio.it Anticipazionidi lunedì 28 aprile 2025Insu Canale 5, Ilary Blasi conduce ladel reality The– Una Vittoria per Due. Al suo fianco in studio gli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra.Nel corso della serata il verdetto del televoto decreterà la prima eliminazione: chi tra Jasmine e Pierangelo e Thais ed Elena dovrà abbandonare il gioco e rinunciare al sogno del milione di euro? A chi andranno in eredità le chiavi della coppia eliminata?I concorrenti rimasti saranno poi chiamati a sfidarsi in duelli e a fare importanti scelte che cambieranno gli scenari e, probabilmente, anche gli equilibri interni.Ma non saranno solo le sfide ad accendere gli animi: simpatie e antipatie, alleanze e divisioni si stanno infatti delineando sempre di più e anche alcune intese cominciano a scricchiolare.

Ne parlano su altre fonti

The Couple: a che ora torna la diretta su Mediaset Extra, quando andrà in onda la terza puntata - Dopo lo stop di oltre 24 ore, torna stasera la diretta, sul canale 55 e in streaming, di The Couple, che non recupererà in settimana la puntata persa di lunedì. The Couple è ancora in vita. Il reality condotto da Ilary Blasi non è andato in onda ieri, lunedì 21 aprile, per via della morte di Papa Francesco e del conseguente cambio di programmazione imposto dalle circostanze. La diretta dalla Casa però, dopo aver subito uno stop di oltre 24 ore, si prepara a tornare oggi su Mediaset Extra. 🔗movieplayer.it

The Couple streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata - The Couple streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata Questa sera, lunedì 28 aprile 2025, alle ore 21.30 va in onda la terza puntata del nuovo reality game condotto da Ilary Blasi The Couple, con competizioni e colpi di scena che scandiranno il ritmo di uno show tutto nuovo. Otto coppie si sfidano in una serie di prove avvincenti, con l’obiettivo di conquistare il montepremi finale di 1 milione di euro. 🔗tpi.it

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5 - A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in prove che metteranno alla prova sia la loro forza fisica che l'astuzia. L'obiettivo finale? Portare a casa il premio di 1 milione di euro. The Couple avrà la Diretta 24h simile al Grande Fratello Come nel famoso Grande Fratello, anche in TheCouple i concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, osservati continuamente dalle telecamere. 🔗mistermovie.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

The Couple: sfide, nomination e colpi di scena nel reality di Ilary Blasi. Cosa accadrà nella puntata del 21 aprile?; Torna “The Couple”: fino a quando? Concorrenti a rischio, nomination e sondaggi di stasera 28 aprile; The Couple: a che ora torna la diretta su Mediaset Extra, quando andrà in onda la terza puntata; The Couple non è andato in onda lunedì 22 e non recupera in settimana: la data della terza puntata. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ilary Blasi alla prova ascolti. La terza puntata di “The Couple”: news concorrenti, diretta, il verdetto del televoto - Stasera la prima eliminazione: a rischiare, Thais Wiggers ed Elena Barolo e Jasmine Carrisi in coppia con Pierangelo Greco ... 🔗iodonna.it

The Couple, diretta terza puntata: fuori le veline - La terza puntata di The Couple di lunedì 28 aprile 2025 live su DavideMaggio.it con video e cronaca minuto per minuto ... 🔗davidemaggio.it

The Couple: eliminati e nominati della terza puntata. Ilary Blasi, nuova frecciata - Prima eliminazione in assoluto nella storia di ‘The Couple - Una vittoria per due’. Nella terza puntata del reality game condotto da Ilary Blasi, quella andata in onda lunedì 28 aprile, finalmente il ... 🔗msn.com