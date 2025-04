Mercato immobiliare a Milano | a Vercelli-Lorenteggio i rincari più alti dopo il centro Chi sale e chi scende

Milano – Le nuove fermate della metropolitana stanno trainando verso l’alto i prezzi delle case, con una spinta del trasporto pubblico sul Mercato immobiliare in una città dove i prezzi sono già alle stelle. Una delle macroaree di Milano che si è rivalutata maggiormente è quella di Vercelli-Lorenteggio che sta beneficiando dell’operatività della metropolitana. Anche i lavori di riqualificazione sugli stabili popolari e le nuove costruzioni in corso stanno contribuendo a riqualificare l’area. Quotazioni che, nel secondo semestre dell’anno scorso, a Vercelli-Lorenteggio sono cresciute dl 3,8% rispetto ai sei mesi precedenti. Un rincaro secondo solo alle zone del centro storico, dove si registra un +4,7%.Si arresta invece la crescita di una zona come Fiera-San Siro, al centro della partita legata allo stadio di Inter e Milan. Ilgiorno.it - Mercato immobiliare a Milano: a Vercelli-Lorenteggio i rincari più alti dopo il centro. Chi sale e chi scende Leggi su Ilgiorno.it – Le nuove fermate della metropolitana stanno trainando verso l’alto i prezzi delle case, con una spinta del trasporto pubblico sulin una città dove i prezzi sono già alle stelle. Una delle macroaree diche si è rivalutata maggiormente è quella diche sta beneficiando dell’operatività della metropolitana. Anche i lavori di riqualificazione sugli stabili popolari e le nuove costruzioni in corso stanno contribuendo a riqualificare l’area. Quotazioni che, nel secondo semestre dell’anno scorso, asono cresciute dl 3,8% rispetto ai sei mesi precedenti. Un rincaro secondo solo alle zone delstorico, dove si registra un +4,7%.Si arresta invece la crescita di una zona come Fiera-San Siro, aldella partita legata allo stadio di Inter e Milan.

