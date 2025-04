I ragazzi di Pizzaut cuochi speciali a Roma | sforneranno pizze per i pellegrini

Roma, in occasione dell'apertura del Giubileo dell'Inclusione, a sfornare pizze per fedeli e pellegrini. Si parla dei ragazzi speciali di Pizzaut, che saranno cuochi d'eccezione in uno degli eventi più importanti. Monzatoday.it - I ragazzi di Pizzaut cuochi speciali a Roma: sforneranno pizze per i pellegrini Leggi su Monzatoday.it A partire dalla giornata di domani, martedì 29 aprile, saranno in trasferta a, in occasione dell'apertura del Giubileo dell'Inclusione, a sfornareper fedeli e. Si parla deidi, che sarannod'eccezione in uno degli eventi più importanti.

“Stelle nel Blu” al teatro dell’oratorio. Protagonisti otto ragazzi speciali - Si terrà domani, dalle ore 16, al Teatro dell’oratorio dei Santi Bassiano e Fereolo, la prima dello spettacolo "Stelle nel Blu", diretto da Alberto Ferrari e organizzato dall’Officina dei Talenti in partnership con l’associazione Caos Teatrale. Protagonisti saranno 8 ragazzi e ragazze autistici, dai 13 ai 16 anni, che si esibiranno sul palco attraverso coreografie di danza, sketch, canzoni e interpretazioni singolari. 🔗ilgiorno.it

Ladri da PizzAut, il fondatore Acampora in lacrime: «Hanno rubato anche le mance dei ragazzi» – Il video - È con la voce a tratti rotta dal pianto e dalla rabbia che Nico Acampora mostra in un video la devastazione lasciata dai ladri che hanno derubato il ristorante Pizzaut a Cassine de’ Pecchi, nel Milanese. Il fondatore del locale che offre opportunità di lavoro a ragazzi autistici ha mostrato come i ladri abbiano sfondato la porta a vetri del locale e rubato il fondo cassa, oltre che le mance dei ragazzi. 🔗open.online

Ladri da PizzAut, Acampora in lacrime: “Rubate anche le mance dei ragazzi” – Il VIDEO - E’ addolorato Nico Acampora, fondatore della pizzeria PizzAut che dà la possibilità di lavoro a ragazzi autistici. La sua voce trema quando racconta che i ladri hanno sfondato la porta di vetro del ristorante e portato via il fondo cassa. La denuncia del fondatore della pizzeria mostra in un video la devastazione lasciata dai ladri che hanno derubato il ristorante PizzAut a Cassine de’ Pecchi, in provincia di Milano. 🔗dayitalianews.com

I ragazzi di Pizzaut volano dal Papa: “Creeremo la pizza del Giubileo” - Un'esperienza che i ragazzi di Pizzaut ricordano ancora: «Mentre la primavera accarezzava i colonnati di San Pietro, accadeva qualcosa di straordinario: un gruppo di pizzaioli speciali varcava la ... 🔗repubblica.it

A Monza il 2 aprile concreto di PizzAut: pizza e food truck. Poi contratti, panini GourmAut e il GelAut - A Monza il 2 aprile concreto di PizzAut: 41 assunti, sette in distacco Oggi sono 41 i ragazzi assunti da PizzAut nei due ristoranti di Monza e Cassina de’ Pecchi, sette di loro sono in distacco ... 🔗ilcittadinomb.it