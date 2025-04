Minetti 1980 racconta e celebra l’artigianalità

Ecodibergamo.it - «Minetti 1980» racconta e celebra l’artigianalità Leggi su Ecodibergamo.it L’azienda di Longuelo dedica una particolare attenzione ai lavoratori della ristorazione. Il 19 maggio è in partenza un corso di formazione sulla pasticceria da ricorrenza guidato dal noto pastry chef Loris Oss Emer

