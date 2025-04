Ancona estate senza moscioli selvatici Anche gli allevamenti a rischio Con afa e mucillagini tutti ko

Ancona Un?estate senza moscioli. Ormai è acclarato. Il gustoso, e quanto mai apprezzato, mitile selvatico di Portonovo e della riviera non ci sarà. O per dirla con le parole degli. Corriereadriatico.it - Ancona, estate senza moscioli selvatici. Anche gli allevamenti a rischio. «Con afa e mucillagini tutti ko» Leggi su Corriereadriatico.it Un?. Ormai è acclarato. Il gustoso, e quanto mai apprezzato, mitile selvatico di Portonovo e della riviera non ci sarà. O per dirla con le parole degli.

Su altri siti se ne discute

I migliori barbecue da tavolo senza fumo per l'estate 2025 - Dal carbone all’elettrico, passando per la ventilazione: 10 barbecue da tavolo per grigliate estive senza fumo e senza compromessi. 🔗wired.it

L’allenamento da solo non basta: senza una buona circolazione, per esempio, i risultati faticano ad arrivare. Ma non solo. I consigli dell'esperto per preparare le gambe all'estate - La primavera è finalmente arrivata con la sua voglia di sentirsi più leggeri e a proprio agio nei propri abiti preferiti. Abbiamo celebrato da pochi giorni la Giornata Mondiale della Felicità ed è dunque un momento perfetto per riflettere su cosa significhi davvero stare bene. Così, se da un lato la felicità è un concetto astratto, dall’altro sappiamo che è profondamente legata alla nostra biologia, ai nostri gesti quotidiani, a come ci approcciamo nel mondo. 🔗amica.it

Un’estate senza treni fra Lecco e Tirano: corse via lago e bando europeo per il servizio di autobus sostitutivi - Lecco – Bus al posto dei treni. E magari anche traghetti, almeno per i turisti. Pendolari e turisti quest’estate viaggeranno in pullman tra Lecco e la Valtellina, perché la linea ferroviaria Milano– Lecco–Sondrio–Tirano sarà completamente chiusa per lavori tra Lecco e Tirano. La serrata scatterà dal 15 giugno e proseguirà fino al 15 settembre. Per limitare per quanto possibile i disagi da Trenord bandiranno una gara europea per un servizio sostitutivo con una settantina di navette, ammesso che si trovino autisti. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un’altra estate senza mosciolo selvatico a Portonovo: «Sott’acqua la situazione è drammatica»; Moscioli, rischio alto: spariti sotto costa; Ancona, alghe, clima pazzo e pesca selvaggia: «Ecco perché i moscioli scompaiono»; Strage di moscioli selvatici davanti alla costa del Conero. Il Cnr Irbim documenta l’evento con un video. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ancona, estate senza moscioli selvatici. Anche gli allevamenti a rischio. «Con afa e mucillagini tutti ko» - ANCONA Un’estate senza moscioli. Ormai è acclarato. Il gustoso, e quanto mai apprezzato, mitile selvatico di Portonovo e della riviera non ci sarà. O per dirla con le parole ... 🔗corriereadriatico.it

Un anno senza moscioli, Portonovo si adegua: «Ma tutelate chi lavora» - ANCONA - Almeno un anno senza il mosciolo selvatico di Portonovo ... Una decisione dovuta, vista la moria nei fondali dei molluschi già dalla scorsa estate, che dovrebbe arrivare in via ufficiale ... 🔗corriereadriatico.it

Un’altra estate senza mosciolo selvatico a Portonovo: «Sott’acqua la situazione è drammatica» - ANCONA Si va verso un’altra estate senza mosciolo selvatico di Portonovo. «La situazione sott’acqua è drammatica - racconta lo storico pescatore della baia Massimo Mengarelli - e sarà ... 🔗msn.com