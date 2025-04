Cucina e musica | Lissone è in festa

Un vero e proprio tour fra le migliori squisitezze enogastronomiche. Accompagnati da tanta buona musica e attività per i piccoli. L'appuntamento è dall'1 al 4 maggio con "Lissone in festa", il mega street food con concerti e animazione che animerà piazza IV novembre per tutta la giornata.

Cucina e musica: Lissone è... in festa - Un vero e proprio tour fra le migliori squisitezze enogastronomiche. Accompagnati da tanta buona musica e attività per i piccoli. L'appuntamento è dall'1 al 4 maggio con "Lissone in festa", il mega street food con concerti e animazione che animerà piazza IV novembre per tutta la giornata... 🔗monzatoday.it

La festa di Santa Valeria. Musica, eventi e buona cucina. Cinque giorni di divertimento - Una meditazione sacra con musiche di Franco Battiato e con il suo storico tastierista, ma anche i tributi ai Pinguini Tattici Nucleari, a Zucchero e a Raffaella Carrà. E poi la cronoscalata del campanile, il tiro con l’arco, le mostre d’arte, la magia e le prove a ostacoli in bici per i bambini, oltre a momenti religiosi e tante altre attività. Cinque giorni di concerti, eventi e appuntamenti per l’edizione 2025 della Festa di Santa Valeria, organizzata negli spazi della parrocchia omonima a Seregno. 🔗ilgiorno.it

“Festa delle Piazze” nel Sestiere di Prè con mercatini, laboratori, musica e swap party - Sabato 5 aprile il cuore del Sestiere di Prè si prepara ad accogliere la Festa delle Piazze, un evento che animerà il centro storico con un'esplosione di cultura, musica, artigianato e momenti di incontro. Organizzata dall'Associazione Via del Campo e Caruggi, con il patrocinio e la... 🔗genovatoday.it

