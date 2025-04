Ilrestodelcarlino.it - I ladri tornano al panificio ‘Pan del Re’

Sant’Elpidio a Mare, 29 marzo 2025 – A distanza di un anno esatto, i malviventi sono tornati a prendere di mira e colpire ildel Re’ a Casette d’Ete ma stavolta sono stati meno fortunati perché si sono portati via solo il fondo cassa, un centinaio di euro e spiccioli, mentre la volta precedente il bottino era stato ben più sostanzioso.Il furto è avvenuto domenica, poco prima delle 22,30, quando l’attività aveva chiuso da poco e i dipendenti se ne erano già andati. Ad agire sono stati in tre, quasi sicuramente di nazionalità straniera (si ipotizza albanesi) arrivati davanti almolto probabilmente dopo aver tentato di mettere a segno un furto in un’altra attività commerciale della zona, senza però riuscirci. I tre viaggiavano a bordo di una Giulietta nera nuova fiammante (pare che il proprietario l’avesse appena ritirata) risultata rubata a Civitanova Marche una settimana fa.