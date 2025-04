Il calvario della famiglia Coatti | Rivogliamo a casa Alessandro

Ferrara, 29 aprile 2025 – La famiglia di Alessandro Coatti, il biologo trentottenne originario del Ferrarese e residente a Longastrino, frazione di Alfonsine, ha un solo desiderio: riavere indietro il corpo del loro caro. Da quel tragico 3 aprile, quando Alessandro era arrivato da solo nel centro di Santa Marta, in Colombia, non hanno più avuto notizie di lui, fino alla terribile conferma della sua morte, in circostanze brutali. Nelle ultime ore filtrano nuove indiscrezioni dalla stampa colombiana: secondo alcune ricostruzioni, Coatti sarebbe stato vittima di una trappola, contattato attraverso un sito internet e finito nelle mani di una banda organizzata, specializzata in rapine ed estorsioni. Un'ipotesi che, pur nella sua drammaticità, sembra mettere fine alle molte speculazioni circolate finora.

