Trevisani ottimista | Inter farà grande partita col Barcellona Il motivo!

Trevisani si è soffermato sul momento vissuto dall'Inter di Simone Inzaghi. La sua attenzione si è rivolta principalmente al discorso relativo agli infortuni e sulle speranze contro il Barcellona.IL RAGIONAMENTO – Riccardo Trevisani si è così pronunciato a Pressing in merito alle difficoltà dell'Inter: «Penso che l'Inter farà una grande partita contro il Barcellona, come fatto con Arsenal e Bayern Monaco. I nerazzurri sono stati molto più concentrati e solidi in Champions League. La squadra nerazzurra è sembrata molto sulle gambe, è impossibile fare 5 partite ad alto livello contro quegli avversari. Era inevitabile che, per gli infortuni e altre ragioni, la squadra cedesse sul piano fisico. Ho visto Lautaro Martinez e Barella non al meglio, ciò ha sicuramente inciso sul rendimento della squadra nel complesso».

