Falso allarme a Motta Visconti | credono che la comandante della polizia locale sia morta in casa ma lei era in crociera

Motta Visconti (Milano), 29 aprile 2025 – Parte per una crociera, ma la danno per morta: allarme rientrato per Silvia Lodi Pasini. Era partita per una crociera, ma in sua assenza è scattato un allarme che ha mobilitato carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e persino un’ambulanza. È accaduto a Motta Visconti, nel weekend di Pasqua, quando una vicina di casa, non vedendola da due giorni, ha temuto il peggio. Protagonista della singolare vicenda — fortunatamente a lieto fine — è Silvia Lodi Pasini, comandante della polizia locale di alcuni Comuni del Pavese, giornalista e Cavaliere della Repubblica. Una figura molto conosciuta e stimata, sia a Motta Visconti che in tutto il territorio pavese. La sua improvvisa assenza ha destato grande preoccupazione, in particolare nella sua vicina, che le è molto affezionata e che, avendo vissuto un dramma in famiglia anni fa con una congiunta che poi era stata trovata senza vita, temeva il peggio. Ilgiorno.it - Falso allarme a Motta Visconti: credono che la comandante della polizia locale sia morta in casa ma lei era in crociera Leggi su Ilgiorno.it (Milano), 29 aprile 2025 – Parte per una, ma la danno perrientrato per Silvia Lodi Pasini. Era partita per una, ma in sua assenza è scattato unche ha mobilitato carabinieri,, vigili del fuoco e persino un’ambulanza. È accaduto a, nel weekend di Pasqua, quando una vicina di, non vedendola da due giorni, ha temuto il peggio. Protagonistasingolare vicenda — fortunatamente a lieto fine — è Silvia Lodi Pasini,di alcuni Comuni del Pavese, giornalista e CavaliereRepubblica. Una figura molto conosciuta e stimata, sia ache in tutto il territorio pavese. La sua improvvisa assenza ha destato grande preoccupazione, in particolare nella sua vicina, che le è molto affezionata e che, avendo vissuto un dramma in famiglia anni fa con una congiunta che poi era stata trovata senza vita, temeva il peggio.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus, allarme per Thiago Motta: tegola a poche ore dall’Atalanta - Juventus in ansia nelle ore che precedono il big match con i bergamaschi, il tecnico rischia di perdere una pedina importante in formazione Domenica di campionato dal peso specifico rilevante, con il Napoli che deve rispondere all’Inter, provando a battere la Fiorentina al ‘Maradona’ per rimanere in scia, e con il big match Juventus-Atalanta allo ‘Stadium’. Sfida che potrebbe aprire prospettive in grandi stile per chi delle due dovesse riuscire a prevalere. 🔗calciomercato.it

Falso allarme bomba su volo American Airlines atterrato a Fiumicino: l’alert dopo una mail anonima - È stata una mail anonima arrivata all'aeroporto di Delhi a far scatare l'allarme bomba su un volo American Airlines partito da New York e diretto in India. L'aereo è atterrato a Fiumicino.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Juventus, triplo infortunio: allarme totale per Thiago Motta - Nuovo triplo infortunio in casa Juventus dopo la sfida della 26^ giornata contro il Cagliari. Doccia gelata per Thiago Motta, il quale dovrà fare i conti con una nuova emergenza in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Empoli e in occasione della prossima 27^ giornata Non c’è pace in casa Juventus in vista della parte finale della stagione. Come confermato nelle ultime ore, infatti, Thiago Motta dovrà fare i conti con un nuovo triplo infortunio. 🔗tvplay.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bereguardo, risolto il gialloIl barista era fuggito per debiti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne