Amazon sfida Starlink e lancia i primi 27 satelliti della costellazione Kuiper

Amazon, che porterà la banda larga anche nelle zone più remote Repubblica.it - Amazon sfida Starlink e lancia i primi 27 satelliti della costellazione Kuiper Leggi su Repubblica.it Nasce la nuova rete per l’Internet globale di, che porterà la banda larga anche nelle zone più remote

Amazon pronta a competere con Starlink: il 9 aprile lancia i satelliti, internet dallo spazio ai clienti entro fine anno - Amazon ha annunciato questa sera mercoledì 9 aprile si aprirà la finestra di lancio per portare nello spazio i primi 27 satelliti della sua costellazione Kuiper. Il servizio partirà entro l’anno in tutto il mondo. ... Leggi tutto 🔗dday.it

SpaceSail, così la Cina lancia la sua sfida a Starlink e agli Usa - In terra e in cielo. È dove si sta consumando la competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina. È da tempo che Pechino sta osservando le mosse spaziali degli americani, e quindi di Elon Musk. La sua SpaceX sta svolgendo un ruolo centrale nei piani delle varie amministrazioni statunitensi, democratiche quanto repubblicane, come nel caso di Starlink. A cui i cinesi starebbero rispondendo aumentando le attività del loro sistema di connessione satellitare, SpaceSail, di proprietà del municipio di Shanghai. 🔗formiche.net

