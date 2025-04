Vendita di alcolici oltre l’orario | chiusi per una settimana 11 tra discoteche e locali Scatta il presidio all’Arco

locali chiusi in contemporanea ieri mattina dalla polizia locale: lo stop sarà di una settimana, con sanzione accessori di 8mila euro. La motivazione alla base dei provvedimenti, adottati dalla Prefettura, è sempre la stessa: almeno due violazioni dal 2023 a oggi delle normative sugli orari della somministrazione di alcolici nei locali pubblici. È il caso, ad esempio, dell’Apollo di via Pichi: sia il 26 febbraio che il 18 novembre 2023, gli agenti dell’Annonaria di piazza Beccaria, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno scoperto che nel locale in zona Navigli sono stati venduti alcolici ai clienti “oltre le ore 3 e prima delle tre ore successive”. Ilgiorno.it - Vendita di alcolici oltre l’orario: chiusi per una settimana 11 tra discoteche e locali. Scatta il presidio all’Arco Leggi su Ilgiorno.it Milano, 29 aprile 2025 – Dal centro alla periferia. Dalla zona delle Colonne a Rogoredo, fino alla Bicocca. Ci sono diversi quartieri cittadini nella mappa degli undiciin contemporanea ieri mattina dalla polizia locale: lo stop sarà di una, con sanzione accessori di 8mila euro. La motivazione alla base dei provvedimenti, adottati dalla Prefettura, è sempre la stessa: almeno due violazioni dal 2023 a oggi delle normative sugli orari della somministrazione dineipubblici. È il caso, ad esempio, dell’Apollo di via Pichi: sia il 26 febbraio che il 18 novembre 2023, gli agenti dell’Annonaria di piazza Beccaria, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno scoperto che nel locale in zona Navigli sono stati vendutiai clienti “le ore 3 e prima delle tre ore successive”.

