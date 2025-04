Volterrana off-limits per lavori | Chiusura totale inevitabile E il bus cambia percorso

Chiusura della SP4 Volterrana dal km 29+000 al km 29+200, che si è concretizzata ieri, permarrà sino al 9 maggio (con orario 0-24) ed è necessaria per un intervento di somma urgenza alla luce della frana della sede stradale. Lo ha confermato la Citta Metropolitana di Firenze, specificando come si tratti di un’operazione “necessaria e non procrastinabile, al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza e transitabilità della viabilità, di ridurre il rischio per gli utenti e prevenire ulteriori eventi che potrebbero compromettere in maniera ancora più seria la funzionalità dell’infrastruttura stradale”.I lavori in località San Piero Vecchio stati avviati in regime di somma urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dello scorso mese. Lanazione.it - Volterrana off-limits per lavori: “Chiusura totale inevitabile”. E il bus cambia percorso Leggi su Lanazione.it Empolese Valdelsa, 29 aprile 2025 – Ladella SP4dal km 29+000 al km 29+200, che si è concretizzata ieri, permarrà sino al 9 maggio (con orario 0-24) ed è necessaria per un intervento di somma urgenza alla luce della frana della sede stradale. Lo ha confermato la Citta Metropolitana di Firenze, specificando come si tratti di un’operazione “necessaria e non procrastinabile, al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza e transitabilità della viabilità, di ridurre il rischio per gli utenti e prevenire ulteriori eventi che potrebbero compromettere in maniera ancora più seria la funzionalità dell’infrastruttura stradale”.Iin località San Piero Vecchio stati avviati in regime di somma urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dello scorso mese.

