Libri gratis per gli studenti delle scuole medie e superiori | al via le domande

domande per l'iniziativa Libri gratis della Regione Toscana. Un contributo a sostegno delle famiglie degli studenti e delle studentesse del nostro territorio. Si tratta di una misura. Livornotoday.it - Libri gratis per gli studenti delle scuole medie e superiori: al via le domande Leggi su Livornotoday.it Bando online. Da lunedì 28 aprile, e fino al 28 maggio, è possibile infatti presentare sul portale dedicato leper l'iniziativadella Regione Toscana. Un contributo a sostegnofamiglie deglistudentesse del nostro territorio. Si tratta di una misura.

Ne parlano su altre fonti

Libri gratis per gli studenti delle scuole medie e superiori toscane: requisiti e come fare domanda - Una grande novità per tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Toscana che potranno avere i libri di testo gratis grazie a un provvedimento della Regione che coinvolgerà tra i 50mila e gli 80mila giovani. "La scuola è il motore di civiltà di una comunità, per... 🔗livornotoday.it

'Libri gratis' nelle scuole medie e superiori toscane: dalla Regione un contributo per l'acquisto dei testi scolastici - Dal prossimo anno scolastico i giovani iscritti alle scuole scuole secondarie di primo e secondo grado, con un Isee uguale o inferiore a 15.800 euro, potranno ricevere gratuitamente i libri scolastici, grazie a un contributo della Regione Toscana. L’iniziativa, intitolata 'Scuola: libri... 🔗pisatoday.it

Giani: “Libri gratis a studenti se il reddito familiare è inferiore a 15.800 euro” - Firenze, 9 aprile 2025 - Libri scolastici gratuiti in Toscana per gli studenti delle scuole di primo e secondo grado con un reddito familiare sotto i 15.800 euro. E' l'iniziativa 'Libri gratis' presentata oggi dal presidente della Toscana Eugenio Giani che spiega: "E' una misura che costa 20 milioni di euro l'anno ma è una misura che disegna sempre meglio il welfare toscano come modello di avanguardia. 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Scuola: da oggi 28 aprile è possibile presentare domanda per il progetto Libri Gratis; Libri gratis 2025-2026: estensione del bando agli studenti delle scuole confinanti con la Toscana; Libri gratis per gli studenti delle scuole medie e superiori: al via le domande; Libri gratis. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Libri Gratis”, contributo per studenti delle scuole secondarie - Giovanisì - Regione Toscana ha attivato la nuova misura di Libri Gratis, un intervento concreto a sostegno delle famiglie e delle studentesse e studenti nel loro percorso scolastico. A chi è rivolto I ... 🔗msn.com

Libri scolastici gratis: le agevolazioni - Cambia la modalità del contributo regionale ‘Pacchetto scuola’ che sarà sostituito con l’iniziativa ‘Libri gratis’, rivolta agli studenti delle ... 🔗msn.com

Libri scolastici gratis per migliaia di studenti grazie alla Regione, Giani: “La scuola alla portata di tutti” - Gli studenti delle scuole medie e superiori toscane con un Isee pari o inferiore a 15.800 euro a partire dal prossimo anno scolastico riceveranno gratuitamente i libri di testo grazie al progetto ... 🔗intoscana.it