Lanazione.it - Obiettivi, sprechi e sistema acquifero toscano

Per comprendere glidi Cispel abbiamo rivolto alcune domande a Niccolò Bagnoli dell’ufficio stampa e comunicazione.Qual è l’obiettivo principale di Cispel? "Partiamo dal presupposto che l’acqua è una risorsa fondamentale per la vita sul nostro pianeta, ma non è infinita. È importante che ognuno adotti comportamenti responsabili per evitareinutili".Cosa bisogna fare per non sprecare l’acqua? "Chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti o ci insaponiamo sotto la doccia. Preferire la doccia al bagno in vasca. E limitare il tempo sotto la doccia. Avviare la lavastoviglie e la lavatrice solo a pieno carico. Riutilizzare l’acqua quando possibile. Ad esempio, quella per lavare frutta e verdura può essere usata per innaffiare le piante, quella di scolo della pasta per sciacquare i piatti".