Centro antiviolenza e case rifugio del territorio stanziati 213mila euro per le attività e l' accoglienza

antiviolenza e le case rifugio presenti sul territorio. Riminitoday.it - Centro antiviolenza e case rifugio del territorio, stanziati 213mila euro per le attività e l'accoglienza Leggi su Riminitoday.it Rafforzare i servizi di protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, un fenomeno ancora troppo diffuso e che spesso, come riporta la cronaca, ha epiloghi tragici e irreparabili. Proprio per questo sono centrali i Centrie lepresenti sul

Approfondimenti da altre fonti

Centro antiviolenza e case rifugio del territorio, stanziati 213mila euro per le attività e l'accoglienza - Rafforzare i servizi di protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, un fenomeno ancora troppo diffuso e che spesso, come riporta la cronaca, ha epiloghi tragici e irreparabili. Proprio per questo sono centrali i Centri antiviolenza e le Case rifugio presenti sul territorio... 🔗riminitoday.it

Case in fiamme nel centro di Neirone, notte di lavoro per i vigili del fuoco - Sono proseguite per tutta la notte a Neirone le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'abitazione, coinvolta nella tardo pomeriggio di domenica 9 febbraio 2025 da un incendio. Questa mattina sono ancora presenti sul posto ancora tre squadre vigili del fuoco. Ieri i... 🔗genovatoday.it

Affitti brevi: Salis replica ai proprietari di case, "Situazione compromessa, soprattutto in centro storico" - La candidata sindaca di Genova Silvia Salis ha risposto all'associazione dei piccoli proprietari immobiliari che oggi, in una nota, aveva criticato le posizioni di Avs in merito alla tematica degli affitti brevi. "Bisogna trovare un equilibrio tra le esigenze di tutti, - ha detto Salis - la... 🔗genovatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Centro antiviolenza e case rifugio del territorio, stanziati 213mila euro per le attività e l'accoglienza; Rimini, centro antiviolenza e case rifugio: dalla Regione in arrivo oltre 213 mila euro; Oltre 213 mila euro per sostenere il Centro antiviolenza e le case rifugio di Rimini; Apre la Casa Rifugio “Liberaluna” per donne vittime di violenza. 🔗Cosa riportano altre fonti

Rimini, centro antiviolenza e case rifugio: dalla Regione in arrivo oltre 213 mila euro - Rafforzare i servizi di protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli. Proprio per questo sono centrali i Centri antiviolenza e le Case rifugio presenti sul territorio, realtà fondamenta ... 🔗chiamamicitta.it

Centri antiviolenza: ecco come funzionano e quale supporto offrono - Scopri cosa sono i centri antiviolenza per donne, come funzionano e quali servizi offrono. Trova supporto e aiuto per superare situazioni di violenza. 🔗pazienti.it

Le Case rifugio sono in aumento, ma sono ancora insufficienti - Sono raddoppiate dal 2017 le Case rifugio che ospitano le donne in fuga dalle violenze e i loro figli, ma risultano ancora insufficienti rispetto alla necessità, secondo i dati del rapporto Istat 'Le ... 🔗ansa.it