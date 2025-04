Bresaola ambasciatrice globale e oro della Valtellina ma c’è un incubo | i dazi limite alla produzione

Bresaola della Valtellina chiude il 2024 con un bel segno positivo ma destano preoccupazione il calo della materia prima europea e le tariffe doganali. Con una produzione che supera le 12.600 tonnellate (+6,52% sul 2023), il comparto della Bresaola della Valtellina IGP chiude un buonissimo 2024, tornando a riscontrare i numeri pre-pandemici. Il valore al consumo si è attestato su 480 milioni di euro (+6,52%) e c’è stato un aumento dell’impatto occupazionale sul territorio pari al +4%. In crescita i numeri legati all’esportazione che rappresenta il 5% della produzione, con un valore di 14 milioni di euro (+4,64%). Nel 2024, sono state esportate infatti 632 tonnellate di Bresaola della Valtellina IGP, nei Paesi UE (72% del totale in aumento del +3,2% rispetto al 2023) ed extra UE (28% del totale in aumento del +8,5% rispetto al 2023). Ilgiorno.it - Bresaola ambasciatrice globale e oro della Valtellina ma c’è un incubo: “i dazi limite alla produzione” Leggi su Ilgiorno.it SONDRIO – Lachiude il 2024 con un bel segno positivo ma destano preoccupazione il calomateria prima europea e le tariffe doganali. Con unache supera le 12.600 tonnellate (+6,52% sul 2023), il compartoIGP chiude un buonissimo 2024, tornando a riscontrare i numeri pre-pandemici. Il valore al consumo si è attestato su 480 milioni di euro (+6,52%) e c’è stato un aumento dell’impatto occupazionale sul territorio pari al +4%. In crescita i numeri legati all’esportazione che rappresenta il 5%, con un valore di 14 milioni di euro (+4,64%). Nel 2024, sono state esportate infatti 632 tonnellate diIGP, nei Paesi UE (72% del totale in aumento del +3,2% rispetto al 2023) ed extra UE (28% del totale in aumento del +8,5% rispetto al 2023).

