Tuttosport – Pedro infinito! La Lazio c’è e riparte dal secondo tempo

Pedro in 5 minuti salva la Lazio dalla sconfitta contro il Parma chiudendo 2-2 ma subendo una frenata nella corsa alla Champions League con i biancocelesti che salgono a 60 punti (pari con la Roma) a -2 dalla Juventus quarta. le parole di Marco Baroni nel post-partita a Sky Sport: “Onestamente era molto che non prendevamo gol così subito. È chiaro che il primo già ti mette in una condizione. Sul secondo c’è anche un doppio rimpallo, ma non voglio commentare questo. La squadra è andata in difficoltà, anche se ha cercato di giocare. Magari non avevamo quella velocità che serviva, i cambi ci hanno dato qualcosa in più. Voglio partire dagli ultimi 30 minuti, è quello che siamo noi. Abbiamo messo ritmo, sono contentissimo per i 2 gol di Pedro, che è infinito, ma volevamo la vittoria, ci manca da morire davanti ai nostri tifosi“. Justcalcio.com - Tuttosport – “Pedro infinito! La Lazio c’è e riparte dal secondo tempo” Leggi su Justcalcio.com 2025-04-28 23:32:00 Flash news da TS:ROMA – La doppietta diin 5 minuti salva ladalla sconfitta contro il Parma chiudendo 2-2 ma subendo una frenata nella corsa alla Champions League con i biancocelesti che salgono a 60 punti (pari con la Roma) a -2 dalla Juventus quarta. le parole di Marco Baroni nel post-partita a Sky Sport: “Onestamente era molto che non prendevamo gol così subito. È chiaro che il primo già ti mette in una condizione. Sulc’è anche un doppio rimpallo, ma non voglio commentare questo. La squadra è andata in difficoltà, anche se ha cercato di giocare. Magari non avevamo quella velocità che serviva, i cambi ci hanno dato qualcosa in più. Voglio partire dagli ultimi 30 minuti, è quello che siamo noi. Abbiamo messo ritmo, sono contentissimo per i 2 gol di, che è, ma volevamo la vittoria, ci manca da morire davanti ai nostri tifosi“.

