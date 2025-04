Intervista al ministro Giuli | Attenzione speciale all’editoria

ministro Alessandro Giuli ospite de La Nazione, nella sua tappa fiorentina annuncia provvedimenti a favore dei giovani e traccia un primo bilancio degli otto mesi al governo.Il Dl Cultura ha il pregio della concretezza, ma la difficoltà delle risorse impegnate. “Le risorse non sono mai sufficienti e dovremmo aggiungere sempre uno zero, ma è un segnale molto forte: 35 milioni per il mondo delle biblioteche e dell’editoria, 10 milioni per le pagine culturali. Lanazione.it - Intervista al ministro Giuli: “Attenzione speciale all’editoria” Leggi su Lanazione.it Firenze, 29 aprile 2025 – “Nel momento in cui l’Europa dovesse accordarsi per un defense act che impegni fondi europei sarebbe un bel segnale che una parte degli stanziamenti, seppur minimi, possa essere destinata a un fondo europeo per la cultura perché la cultura rende silenti le armi ed è in grado di parlare la lingua del dialogo, senza barriere”. IlAlessandroospite de La Nazione, nella sua tappa fiorentina annuncia provvedimenti a favore dei giovani e traccia un primo bilancio degli otto mesi al governo.Il Dl Cultura ha il pregio della concretezza, ma la difficoltà delle risorse impegnate. “Le risorse non sono mai sufficienti e dovremmo aggiungere sempre uno zero, ma è un segnale molto forte: 35 milioni per il mondo delle biblioteche e dell’editoria, 10 milioni per le pagine culturali.

