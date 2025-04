Ghost al Forum | uno show ricco di effetti speciali ma niente smarphone per filmare

Milano, 29 aprile 2025 – Artista geniale o musicista furbissimo? Ogni volta che i Ghost pubblicano un nuovo album e tornano in concerto in Italia, la domanda è sempre la stessa: Tobias Forge, deus ex machina della band svedese, anzi Papa V Perpetua nel nuovo World Tour 2025 partito lo scorso 15 aprile da Manchester e in arrivo domenica sera all'Unipol Forum di Assago, ha dato vita a un progetto musicalmente rilevante o solo dissacrante nell'immagine e nei testi? Geniale o furbo, in fondo, poco importa. Per i Ghost parlano i numeri. L'arena assaghese va verso il tutto esaurito. Quante band metal, a parte i mostri sacri degli anni Settanta e Ottanta, possono raggiungere un simile traguardo in Italia? Poche, pochissime, tra quelle nate nel Terzo Millennio. I Ghost non sbagliano un colpo – il "rituale" da vivo "Rite Here Rite Now" è stato uno dei film rock con maggiori incassi negli Stati Uniti – e anche il nuovo album "Skeletá", uscito il 25 aprile e colonna portante del nuovo tour mondiale, conferma che Forge e i suoi Nameless Ghouls vogliono far diventare la band scandinava sempre più rilevante nel panorama rock-metal contemporaneo.

