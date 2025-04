Illinois auto in campo estivo | 4 morti

auto si è schiantata in un campo estivo a Chatham in Illinois. Lo riferisce la Cnn. L'auto ha investito diverse persone all'esterno dell'edificio: è entrata attraverso la sua parte est e uscita dal lato ovest. Si ritiene che le vittimeabbiano un'età compresa tra i 4 e i 18 anni. L'autista, unico occupante del mezzo, è rimasto illeso ed è stato portato in ospedale per accertamenti.Ignoto per ora il motivo del gesto. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 2.53 Quattro persone sono morte, tra cui alcuni bambini, e diverse altre sono rimaste ferite dopo che un'si è schiantata in una Chatham in. Lo riferisce la Cnn. L'ha investito diverse persone all'esterno dell'edificio: è entrata attraverso la sua parte est e uscita dal lato ovest. Si ritiene che le vittimeabbiano un'età compresa tra i 4 e i 18 anni. L'autista, unico occupante del mezzo, è rimasto illeso ed è stato portato in ospedale per accertamenti.Ignoto per ora il motivo del gesto.

