Buon onomastico Caterina | video e immagini di auguri da inviare via social

Caterina da Siena patrona d'Italia con San Francesco d'Assisi, compatrona d'Europa e patrona delle infermiere. Religiosa, filosofa, teologa e mistica italiana canonizzata da Pio II nel 1461. Nel 1970 Paolo VI gli attribuì il riconoscimento di dottore della Chiesa. S. Caterina co-patrona d'Italia e delle infermierePromessa in sposa all'età di 12 anni Caterina si pentì dopo aver dato il consenso e riferì ai genitori di essersi promessa a Dio senza avere, però, la possibilità di versare una dote per ritirarsi in monastero. Per tale motivo fu messa in 'quarantena' dai genitori. Santa Caterina messa in quarantena dai genitori dopo aver detto no alle nozzeQuando il padre la sorprese mentre pregava intensamente comprese che il suo non era un atto di mera ribellione per evitare le nozze e le diede la possibilità di entrare tra le terzierie domenicane.

