No a Casapound Mobilitazione a Spezia per opporsi al corteo dell’estrema destra

Spezia, 29 aprile 2025 – Un coro di proteste per dire “no“ alla manifestazione prevista da Casapound Italia in città. Il gruppo che rappresenta l’estrema destra dopo aver chiesto l’abolizione della ricorrenza del 25 aprile ritenendola una ricorrenza per “una parte sempre più piccola e ideologizzata degli italiani che fomenta odio e divisione” ha annunciato l’organizzazione di una manifestazione dal titolo “Defende Europe“ per portare in piazza Brin le parole, definite d’ordine: remigrazione ed Europa potenza.“Una manifestazione – hanno scritto – nella quale chiamare a raccolta tutti quegli italiani che non festeggiano il 25 aprile e che forse sono i soli realmente liberi. Portiamo in piazza le vere questioni che determineranno il futuro della Nazione a partire dall’immigrazione incontrollata risolvibile solamente con la remigrazione degli irregolari presenti sul territorio”. Lanazione.it - “No a Casapound”. Mobilitazione a Spezia per opporsi al corteo dell’estrema destra Leggi su Lanazione.it La, 29 aprile 2025 – Un coro di proteste per dire “no“ alla manifestazione prevista daItalia in città. Il gruppo che rappresenta l’estremadopo aver chiesto l’abolizione della ricorrenza del 25 aprile ritenendola una ricorrenza per “una parte sempre più piccola e ideologizzata degli italiani che fomenta odio e divisione” ha annunciato l’organizzazione di una manifestazione dal titolo “Defende Europe“ per portare in piazza Brin le parole, definite d’ordine: remigrazione ed Europa potenza.“Una manifestazione – hanno scritto – nella quale chiamare a raccolta tutti quegli italiani che non festeggiano il 25 aprile e che forse sono i soli realmente liberi. Portiamo in piazza le vere questioni che determineranno il futuro della Nazione a partire dall’immigrazione incontrollata risolvibile solamente con la remigrazione degli irregolari presenti sul territorio”.

