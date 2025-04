Teschio trovato in un canale curiosità in paese | Forse è una vittima di guerra

curiosità serpeggia tra gli abitanti di Cadè e Cella, che si interrogano e scavano nella memoria della frazione dopo il macabro ritrovamento di domenica pomeriggio nel letto in secca del Cavo Bandirola, dove un gruppo di bambini che giocava a nascondino ha trovato un Teschio senza mandibola. La scoperta è avvenuta quando i ragazzini, scolari della vicina elementare Valeriani, e un’adolescente sorella di uno di loro, tutti residenti in zona, si sono avventurati giù dalle rive del canale che costeggia via Reggiolo all’altezza del campo da calcio. E lì, quasi sotto lo sbocco di un grosso collettore fognario (che è poi stato sigillato dai vigili del fuoco) hanno avuto quella visione da film horror. Ilrestodelcarlino.it - Teschio trovato in un canale, curiosità in paese: “Forse è una vittima di guerra” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Reggio Emilia, 29 aprile 2025 – I resti di un soldato o una scoperta archeologica? La svolta casuale in un cold case criminale o addirittura l’esito di un rito satanico? Laserpeggia tra gli abitanti di Cadè e Cella, che si interrogano e scavano nella memoria della frazione dopo il macabro ritrovamento di domenica pomeriggio nel letto in secca del Cavo Bandirola, dove un gruppo di bambini che giocava a nascondino haunsenza mandibola. La scoperta è avvenuta quando i ragazzini, scolari della vicina elementare Valeriani, e un’adolescente sorella di uno di loro, tutti residenti in zona, si sono avventurati giù dalle rive delche costeggia via Reggiolo all’altezza del campo da calcio. E lì, quasi sotto lo sbocco di un grosso collettore fognario (che è poi stato sigillato dai vigili del fuoco) hanno avuto quella visione da film horror.

Su altri siti se ne discute

Il corpo trovato in un canale lungo la Nettunense appartiene a Donatello Peparini, scomparso il giorno di San Valentino - Il 48enne rinvenuto privo di vita in un canale lungo la Nettunense Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Donatello Peparini, il 48enne di Aprilia di cui si erano perse le tracce il 14 febbraio 2025. Il corpo senza vita dell’uomo è stato individuato oggi pomeriggio nei pressi della via Nettunense, all’interno di un canale situato nelle vicinanze di Campo di Carne, sul territorio comunale di Aprilia. 🔗dayitalianews.com

Trovato un cadavere nel canale, si tratta dell'uomo scomparso da un giorno - E’ finita in tragedia la vicenda di Franco Musacchi. Il 67enne scomparso lunedì pomeriggio, intorno alle 14, è infatti stato ritrovato morto martedì, in tarda mattinata. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday A darne notizia i carabinieri che hanno specificato come il corpo si stato... 🔗ferraratoday.it

Trovato morto in un canale l’uomo scomparso nel Ferrarese - Ferrara, 11 marzo 2025 - E' stato ritrovato senza vita il 67enne residente a Gambulaga di Portomaggiore, nel ferrarese. Era sparito dal pomeriggio di lunedì, facendo perdere completamente le proprie tracce. L'uomo che era uscito di casa alle 14, a bordo di una Fiat Panda, secondo quanto riferiscono i carabinieri di Ferrara, è stato rinvenuto immerso in un canale che costeggia i lidi ferraresi di Ostellato, a cinque chilometri di distanza dal cimitero dove aveva abbandonato l'auto. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Teschio trovato in un canale, curiosità in paese: “Forse è una vittima di guerra”; Indagini scientifiche sul teschio. I resti sarebbero di un giovane; Bimbi trovano un teschio umano in un canale nel Reggiano; Ritrovamento di un teschio umano in un canale di irrigazione a cadè, frazione di reggio emilia. 🔗Ne parlano su altre fonti