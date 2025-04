Bimbo non dorme per la campana Disposta la mitigazione acustica

campana della Torre delle ore che non fa dormire uno dei loro figli, segna una possibile luce in fondo al tunnel. L’ente ha infatti affidato a una ditta genovese un intervento di “mitigazione acustico-ambientale” dell’orologio, per un costo complessivo di 4mila euro, in modo da non farsi trovare impreparata se dovesse essere questa la strada da seguire per chiudere la questione ed evitare l’aula giudiziaria. La ditta in ogni modo verrà a Pietrasanta sia per un sopralluogo sia per la concomitante necessità di una manutenzione visto che da alcuni mesi le lancette del principale orologio del centro storico sono indietro di dieci minuti, come tutti in città hanno avuto modo di verificare con non poco disappunto. Lanazione.it - Bimbo non dorme per la campana. Disposta la “mitigazione acustica” Leggi su Lanazione.it Pietrasanta (Lucca), 29 aprile 2025 – Il verdetto è ancora tutto da scrivere e a farlo sarà il perito nominato dal tribunale di Lucca. Ma il contenzioso giudiziario scoppiato un anno fa tra una famiglia residente in piazza Duomo e il Comune a causa delladella Torre delle ore che non fa dormire uno dei loro figli, segna una possibile luce in fondo al tunnel. L’ente ha infatti affidato a una ditta genovese un intervento di “acustico-ambientale” dell’orologio, per un costo complessivo di 4mila euro, in modo da non farsi trovare impreparata se dovesse essere questa la strada da seguire per chiudere la questione ed evitare l’aula giudiziaria. La ditta in ogni modo verrà a Pietrasanta sia per un sopralluogo sia per la concomitante necessità di una manutenzione visto che da alcuni mesi le lancette del principale orologio del centro storico sono indietro di dieci minuti, come tutti in città hanno avuto modo di verificare con non poco disappunto.

