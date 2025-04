Tradimento anticipazioni | Ipek doppia facciata e vendetta orchestrata a Istanbul contro Güzide

Fin dall'esordio, il personaggio di Ipek ha attirato l'attenzione per la sua natura ambivalente, lasciando un'impronta indelebile nell'immaginario del pubblico. Il trasferimento a Istanbul si rivela ben lungi dall'essere coincidente, poiché il suo ingresso è calcolato per dar luogo a una vendetta mirata contro Güzide. Pur celando un'apparente volontà di ricostruire la propria esistenza, la donna nasconde in realtà un piano di vendetta orchestrato.

