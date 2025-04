Wsj | Trump verso un alleggerimento dei dazi sulle auto | Il presidente Usa | Governo Stati Uniti e il mondo nessuno può fermarmi

presidente prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. Nel frattempo calano i consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia. Ma il tycoon non ci sta e attacca la stampa: "Disonesta, imbroglia sui sondaggi" Tgcom24.mediaset.it - Wsj: "Trump verso un alleggerimento dei dazi sulle auto" | Il presidente Usa: "Governo Stati Uniti e il mondo, nessuno può fermarmi" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Secondo i media, ilprepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. Nel frattempo calano i consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia. Ma il tycoon non ci sta e attacca la stampa: "Disonesta, imbroglia sui sondaggi"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Sospesa l'espulsione dei venezuelani verso El Salvador". Schiaffo della Corte Suprema a Trump - Per il Washington Post il piano del presidente Usa sull'immigrazione avvicina gli Stati Uniti alla crisi costituzionale 🔗ilgiornale.it

Dazi, Trump: «Tratto con chi lo ha chiesto». Ma la Cina verso una stangata al 104% - Una cinquantina di Paesi propongono negoziati al tycoon. Telefonata col premier giapponese, che volerà a Washington. Il Vietnam offre l’azzeramento delle proprie barriere, ma non basta. Nuove minacce a Pechino. Continua a leggere 🔗laverita.info

Trump lancia indagine su minerali essenziali, verso dazi - Donald Trump ha lanciato un'indagine per accertare se siano necessari o meno dazi sui minerali essenziali. L'inchiesta è stata avviata in base alla 'Sezione 232' del Trade Act del 1962, che consente di limitare le importazioni ritenute una minaccia per la sicurezza nazionale, e potrebbe tradursi in nuovi dazi. 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Trump verso un alleggerimento dei dazi sulle auto dall'estero; Ucraina, Zelensky vede Kellogg: Incontro molto produttivo, grati agli Usa | Macron: Dirò a Trump di non essere debole con Putin; Wall Street Journal contro Trump: “presidente falso”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Trump verso un alleggerimento dei dazi sulle auto dall'estero" - Il presidente americano Donald Trump intende attenuare l'impatto dei dazi sulle auto prodotte all'estero, impedendo che si accumulino ad altre tariffe da lui imposte e alleggerendo alcuni dazi sui com ... 🔗ansa.it