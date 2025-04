Indagini scientifiche sul teschio I resti sarebbero di un giovane

Reggio Emilia, 29 aprile 2025 – Il teschio potrebbe appartenere a un giovane uomo, di non oltre 40 anni d'età, ma è presto per dirlo: solo le delicate e precise analisi antropologiche e medico legali potranno stabilire da quanto tempo quella persona avesse smesso di vivere e perché. È stato dato ieri incarico ai periti, da parte della Procura reggiana, per far luce sul macabro ritrovamento avvenuto domenica pomeriggio in un canale di irrigazione in secca nella frazione di Cadè. La zona è stata immediatamente isolata ma non sarebbero emersi ulteriori reperti ossei al momento. Le indagini sono ovviamente in corso da parte della polizia di Stato, coordinata dalla Procura reggiana. Ieri il pm titolare del fascicolo, dottoressa Giulia Galfano ha dato incarico ai periti: al medico legale, libero professionista afferente all'istituto di medicina legale di Modena, dottoressa Sara Mantovani, e alla dottoressa Laura Donato, antropologo forense afferente all'Università Tor Vergata di Roma, che ha coadiuvato la dottoressa Mantovani nell'immediatezza del sopralluogo, durato qualche ora.

