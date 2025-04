The Couple 2025 Sorelle Boccoli Brigitta e Benedicta | il rapporto difficile | Video Mediaset

Couple 2025, le Sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta parlano del loro rapporto che non è sempre stato semplice e dopo qualche anno di distanza adesso vorrebbero riprenderlo.The Couple 2025, Sorelle Brigitta e Benedicta: “siamo tanto diverse”E’ il momento delle Sorelle, Brigitta e Benedicta a The Couple 2025. Le due showgirl si raccontano a cuore aperto parlando apertamente del loro rapporto: “siamo molto contente, non ce l’aspettavamo”. Brigitta parlando del rapporto con la sorella precisa: “noi siamo tanto diverse e spesso in disaccordo. E’ proprio un fatto di vite diverse, io faccio una vita da mamma. Siamo sempre attente a non rovinare un equilibrio che abbiamo creato negli anni”. Poi è la volta di Benedicta che confessa: “abbiamo avuto un litigio che non ci ha fatto frequentare per un pò, mamma era il nostro punto di riferimento, ci ha fatto da padre e madre”. Superguidatv.it - The Couple 2025, Sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta: il rapporto difficile | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it A The, leparlano del loroche non è sempre stato semplice e dopo qualche anno di distanza adesso vorrebbero riprenderlo.The: “siamo tanto diverse”E’ il momento dellea The. Le due showgirl si raccontano a cuore aperto parlando apertamente del loro: “siamo molto contente, non ce l’aspettavamo”.parlando delcon la sorella precisa: “noi siamo tanto diverse e spesso in disaccordo. E’ proprio un fatto di vite diverse, io faccio una vita da mamma. Siamo sempre attente a non rovinare un equilibrio che abbiamo creato negli anni”. Poi è la volta diche confessa: “abbiamo avuto un litigio che non ci ha fatto frequentare per un pò, mamma era il nostro punto di riferimento, ci ha fatto da padre e madre”.

