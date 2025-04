Calendario Mondiali beach soccer 2025 | programma orari tv streaming

L'Italia del beach soccer si è qualificata per i Mondiali 2025, che si terranno alla The Paradise Arena di Victoria, sull'Isola di Mahé (Seychelles), da giovedì 1° maggio a domenica 11: gli azzurri nella prima fase a gironi giocheranno nel Gruppo D.La Nazionale italiana affronterà venerdì 2 maggio alle 13.00 l'Oman, domenica 4 alle 17.00 il Brasile e martedì 6 alle 13.00 El Salvador. Le prime due classificate approderanno ai quarti, in programma giovedì 8, mentre le semifinali si giocheranno sabato 10, infine le finali per il 3° e per il 1° posto sono previste domenica 11.I Mondiali 2025 di beach soccer saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD per i match dell'Italia, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play per gli incontri dell'Italia, ed a FIFA+ per tutte le sfide, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport per le partite dell'Italia.

