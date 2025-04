Mare e cultura la rivista americana Dream of Italy dedica la copertina a Rimini e Ravenna

Rimini è ora al centro della stampa di viaggio americana. La rivista ‘Dream of. Riminitoday.it - Mare e cultura, la rivista americana Dream of Italy dedica la copertina a Rimini e Ravenna Leggi su Riminitoday.it “Momenti magici lungo la costa romagnola”. Dopo aver conquistato la stampa inglese con un lungo articolo pubblicato dal quotidiano Daily mail in occasione dell'imminente partenza del collegamento British Airways,è ora al centro della stampa di viaggio. Laof.

