Clima l' Italia sempre più sferzata da eventi estremi

Climatici violenti in crescita. Aumento al Nord delle temperature più marcato (+2,4 °C) con 80 notti tropicali. Periodi siccitosi sempre più lunghi, ma d'estate sale l'intensità pluviometrica. L'"Indice del Clima 2025", l'annuale classifica dei capoluoghi con il miglior Clima elaborata dal Sole 24 Ore su dati rilevati e validati da 3b Meteo, traccia i trend Climatici degli ultimi 15 anni in 107 capoluoghi con 15 parametri meteorologici relativi al periodo 2014-2024. Aumento delle temperature al Nord Nelle città del Nord le temperature giornaliere sono cresciute in media di 2,4 °C rispetto al 2010 e l'impennata si è tradotta in fenomeni Climatici estremi di magnitudo sempre più elevata. Tra i più recenti, la forte tempesta che si è abbattuta lo scorso 17 aprile su Milano, con raffiche fino a 67 kmh con ingenti danni come quelli provocati dalla tempesta della notte tra il 24 e il 25 luglio 2024.

