Feroce rissa in carcere tra detenuti ferito un agente della Penitenziaria

Feroce rissa è scoppiata nel pomeriggio dello scorso 25 aprile quando, al rientro nelle celle dal cortile, 7 detenuti si sono affrontati. Tra i due gruppi, secondo quanto emerso, c'erano stati degli screzi precedenti e all'improvviso è partito lo scontro fisico. Uno degli agenti della Penitenziaria è rimasto ferito durante l'intervento per sedare la rissa.

