Discarica nel rio Rovigo | cedono altre reti l’ira dei comitati

reti per trattenere i rifiuti che hanno riempito il rio Rovigo provenienti dalla vecchia Discarica franata, ormai trattengono ben poco. Lo documentano anche alcune immagini fatte circolare da alcuni membri del gruppo che ha presentato esposti alle procure di Firenze e Bologna. Che lamentano tempi troppo lunghi e soprattutto poca efficacia nella pulizia del corso d’acqua.Il sindaco di Palazzuolo sul Senio Marco Bottino la situazione critica delle vecchie reti la conosce: "Abbiamo già segnalato la situazione alla ditta che se ne occupa, e che deve rafforzare le protezioni con reti ancor più solide e alte, reti paramassi. Se non ottempera rapidamente dovremo trovare altre aziende del settore, cosa peraltro non facile".Eva Pasquarella, residente e imprenditrice della zona oltre che tra i firmatari dell’esposto, è amareggiata: "Avevano detto che era ceduta una rete, e ne son cedute tre. Ilrestodelcarlino.it - Discarica nel rio Rovigo: cedono altre reti, l’ira dei comitati Leggi su Ilrestodelcarlino.it Imola, 29 aprile 2025 – Leper trattenere i rifiuti che hanno riempito il rioprovenienti dalla vecchiafranata, ormai trattengono ben poco. Lo documentano anche alcune immagini fatte circolare da alcuni membri del gruppo che ha presentato esposti alle procure di Firenze e Bologna. Che lamentano tempi troppo lunghi e soprattutto poca efficacia nella pulizia del corso d’acqua.Il sindaco di Palazzuolo sul Senio Marco Bottino la situazione critica delle vecchiela conosce: "Abbiamo già segnalato la situazione alla ditta che se ne occupa, e che deve rafforzare le protezioni conancor più solide e alte,paramassi. Se non ottempera rapidamente dovremo trovareaziende del settore, cosa peraltro non facile".Eva Pasquarella, residente e imprenditrice della zona oltre che tra i firmatari dell’esposto, è amareggiata: "Avevano detto che era ceduta una rete, e ne son cedute tre.

