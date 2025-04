Materassi carrelli vestiti e oggetti vari | Sempre più rifiuti abbandonati Ci sono topi

Ferraratoday.it - Materassi, carrelli, vestiti e oggetti vari: "Sempre più rifiuti abbandonati. Ci sono topi" Leggi su Ferraratoday.it Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Anche se non ricopro più il ruolo di consigliera comunale, il senso civico per la mia comunità e il territorio in cui vivo resta più vivo che mai. È proprio come semplice cittadina e portavoce di alcuni residenti di.

Altre fonti ne stanno dando notizia

845 articoli pasquali, vestiti e oggetti per la casa non sicuri per la salute - Sequestrati dalla Guardia di finanza 845 articoli pasquali, vestiti e oggetti per la casa non sicuri per la salute, durante i controlli degli ultimi giorni contro i traffici illeciti e a tutela del mercato dei beni e servizi e della libera concorrenza. I militari delle compagnie di Civita... 🔗viterbotoday.it

Nuove speranze nel caso Manuela Murgia: ritrovati i vestiti dopo 30 anni, partono le analisi - Dopo quasi tre decenni, emerge un possibile nuovo elemento chiave nel misterioso caso di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni trovata senza vita il 5 febbraio 1995 a Tuvixeddu, nei pressi di Cagliari. All’epoca, la vicenda venne archiviata come suicidio, ma la famiglia non ha mai accettato questa versione. Ora, a distanza di 30 anni, sono stati rinvenuti gli abiti che la giovane indossava il giorno della sua morte. 🔗thesocialpost.it

Quali oggetti vendere online nel 2025? Ecco 10 prodotti di tendenza - Vediamo di seguito quali oggetti vendere online nel 2025 e cosa vendere in quanto prodotti di tendenza del periodo. L'articolo Quali oggetti vendere online nel 2025? Ecco 10 prodotti di tendenza proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗lucascialo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Materassi, carrelli, vestiti e oggetti vari: Sempre più rifiuti abbandonati. Ci sono topi :: Segnalazione a Ferrara; Ex Mira Lanza: sgomberati 70 occupanti, ma niente bonifica perché la struttura è pericolante. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia