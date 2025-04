Accusato e condannato per tre rapine ma non sapeva di essere a processo

rapine, e una condanna a 6 anni e due mesi di reclusione passata in giudicato. Ma la Corte d'appello di Firenze – accogliendo la richiesta del difensore, avvocato Gabriele Dell'Unto – azzera tutto e rinvia per un nuovo processo a Pisa. E. M., 36 anni, non vive più Santa Croce, ma in Francia, in Normandia. L'8 giugno scorso fu arrestato a Vire in esecuzione di una mandato d'arresto europeo a seguito del quale venne instaurato un procedimento in corte d'appello a Caen che rifiutò la consegna dell'uomo alle autorità italiane motivando il rifiuto sulla base della circostanza che il processo a Pisa era stato celebrato in assenza dell'imputato, senza che questo fosse stato correttamente informato della data dell'udienza e delle accuse a suo carico; venne disposta la scarcerazione.

