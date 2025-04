Conclave quanto dura? Il più breve 10 ore il più lungo 1 006 giorni

Quanto dura il Conclave che inizia il 7 maggio 2025? Non esiste una durata fissa, ma la seduta continua fino all'elezione di un Papa, che avviene generalmente entro poco tempo: in età moderna in genere tra i 4 e i 5 giorni. La durata di un Conclave dipende principalmente dal numero di scrutini.

Conclave, quanto dura? Il più breve 10 ore, il più lungo 1.006 giorni - (Adnkronos) – Quanto dura il Conclave che inizia il 7 maggio 2025? Non esiste una durata fissa, ma la seduta continua fino all'elezione di un Papa, che avviene generalmente entro poco tempo: in età moderna in genere tra i 4 e i 5 giorni. La durata di un conclave dipende principalmente dal numero di scrutini […] 🔗periodicodaily.com

E’ ufficiale: il Conclave inizierà il 7 maggio. Il più breve durò 10 ore, il più lungo 2 anni - Inizierà il 7 maggio il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Lo ha riferito il portavoce vaticano spiegando che stamani alla quinta Congregazione generale erano presenti oltre 180 cardinali. Gli elettori sono poco più di un centinaio. Ventidue gli interventi. I cardinali si sono riuniti oggi nell’Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale ed hanno ufficializzato la data. I porporati sono arrivati oggi a Roma da tutto il mondo. 🔗secoloditalia.it

Prime indiscrezioni sul Conclave: potrebbe iniziare il 5 maggio. Il più breve durò 10 ore, il più lungo 2 anni - “Conclave? Non ho la testa per pensarci, ma è possibile che inizi il 5. Il nostro desiderio è trovare qualcuno che sia simile Francesco, che non sia uguale, ma in continuità”, ha detto oggi il cardinale Sisto Rossi arrivando alla Congregazione in Vaticano. “Il clima è di speranza e di unità e comunque non sarà difficile trovarla perché è il popolo di Dio il motivo della nostra unità” ha detto ancora Rossi che poi ha chiesto: “Pregate per noi…”. 🔗secoloditalia.it

