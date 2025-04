Il Conclave fra tensioni e rischio invalidità | Becciu prepara il passo indietro

Becciu, con cui il porporato — al centro di un vero e proprio busillis, capace perfino, nelle estreme conseguenze, di invalidare il Conclave stesso — avrebbe dovuto prendere la parola e annunciare il suo passo indietro. Sarebbe pronto a rinunciare al voto nell’assise che sceglierà il successore di Francesco. Il comunicato, però, non è arrivato, segno che qualche resistenza, nell’animo del cardinale di origine sarda, ancora persiste. Tuttavia, la strada appare segnata. Becciu, ieri, durante la Congregazione generale svoltasi al mattino, ha preso la parola per proclamare ancora una volta la sua innocenza. Il cardinale Angelo Becciu durante il funerale di papa Francesco in piazza San Pietro, Citta' del Vaticano, 26 aprile 2025. Quotidiano.net - Il Conclave fra tensioni e rischio invalidità: Becciu prepara il passo indietro Leggi su Quotidiano.net Città del Vaticano, 29 aprile 2025 – Fino a tarda sera i giornalisti hanno atteso un preannunciato comunicato del cardinale Angelo, con cui il porporato — al centro di un vero e proprio busillis, capace perfino, nelle estreme conseguenze, di invalidare ilstesso — avrebbe dovuto prendere la parola e annunciare il suo. Sarebbe pronto a rinunciare al voto nell’assise che sceglierà il successore di Francesco. Il comunicato, però, non è arrivato, segno che qualche resistenza, nell’animo del cardinale di origine sarda, ancora persiste. Tuttavia, la strada appare segnata., ieri, durante la Congregazione generale svoltasi al mattino, ha preso la parola per proclamare ancora una volta la sua innocenza. Il cardinale Angelodurante il funerale di papa Francesco in piazza San Pietro, Citta' del Vaticano, 26 aprile 2025.

Approfondimenti da altre fonti

Conclave, record di cardinali elettori: sono 135 ma la soglia è di 120. Rischio invalidità del voto e caos a Santa Marta? - Il prossimo Conclave si annuncia già carico di tensione, non solo per la scelta del futuro Pontefice, ma per un’anomalia numerica destinata a fare discutere. I cardinali elettori attualmente sono 135, inclusi i 134 ufficiali e il cardinale Angelo Becciu, che rivendica il diritto a partecipare. Un numero mai raggiunto prima nella storia della Chiesa, e soprattutto superiore al limite imposto dalla Costituzione apostolica Romano Pontifici Eligendo, che all’articolo 33 stabilisce chiaramente: «Il massimo numero dei Cardinali elettori non deve superare i 120». 🔗laprimapagina.it

Conclave, le prime tensioni tra i cardinali. Zen contesta l'anticipo della prima riunione a porte chiuse: «Perché tanta fretta?» - La lettera della convocazione è arrivata ai quattro angoli del pianeta a tutti e 252 i cardinali, elettori e non elettori, e dava disposizioni precise per partecipare alla prima riunione delle... 🔗ilmessaggero.it

Cessate il fuoco in Medio Oriente a rischio: tensioni sul rilascio dei prigionieri - L’accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi e? a un passo dal collasso e potrebbe far nuovamente precipitare la situazione in Medio Oriente. Lo riferisce una fonte israeliana definita assolutamente affidabile al sito Walla, secondo cui Israele e? impegnato in trattative con Stati Uniti e altri mediatori riguardo ai 602 prigionieri […] The post Cessate il fuoco in Medio Oriente a rischio: tensioni sul rilascio dei prigionieri appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Conclave fra tensioni e rischio invalidità: Becciu prepara il passo indietro; “Dossier contro i papabili: i conservatori tramano”. Il peso degli americani al Conclave; Il caso Becciu irrompe sul Conclave. Rischio di tensioni tra i cardinali; Conclave, record di cardinali elettori: sono 135 ma la soglia è di 120. Rischio invalidità del voto e caos a Santa Marta?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne