Si schianta con l’auto contro l’ingresso della galleria | morto tra le lamiere

della sua auto, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo con violenza contro una galleria. L’impatto, avvenuto nella tarda serata, è stato talmente violento che ha reso vano ogni tentativo di soccorso: i sanitari giunti rapidamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo un tratto rettilineo quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso la padronanza del veicolo, andando a sbattere contro la struttura d’ingresso di una galleria. L’urto non ha lasciato scampo.La tragedia sulla statale 106 tra Grotteria e LocriIl drammatico episodio si è verificato lungo la statale 106, precisamente nel tratto che collega Grotteria a Locri, nel territorio della provincia di Reggio Calabria. Thesocialpost.it - Si schianta con l’auto contro l’ingresso della galleria: morto tra le lamiere Leggi su Thesocialpost.it Un grave incidente stradale è costato la vita a un uomo che, alla guidasua auto, ha perso improvvisamente illlo del mezzo finendo con violenzauna. L’impatto, avvenuto nella tarda serata, è stato talmente violento che ha reso vano ogni tentativo di soccorso: i sanitari giunti rapidamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo un tratto rettilineo quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso la padronanza del veicolo, andando a sbatterela struttura d’ingresso di una. L’urto non ha lasciato scampo.La tragedia sulla statale 106 tra Grotteria e LocriIl drammatico episodio si è verificato lungo la statale 106, precisamente nel tratto che collega Grotteria a Locri, nel territorioprovincia di Reggio Calabria.

