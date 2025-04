Ucraina-Russia la nuova tregua di Putin non basta a Trump

Putin dichiara una nuova tregua, stavolta di 3 giorni. Per Donald Trump, però, non basta. Dopo lo stop alla guerra con l'Ucraina per 30 ore a Pasqua, il presidente russo concede il bis. Stavolta, dice il Cremlino, non si spara dall'8 all'11 maggio, in corrispondenza della parata del 9 maggio con cui Mosca celebra l'80esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista della Seconda guerra mondiale. L'Ucraina, come ampiamente prevedibile, non si fida e va a vedere il bluff di Putin: "Perché non una tregua di 30 giorni?", la posizione di Kiev. E la reazione di Trump? La giornata in Europa si conclude senza che il presidente degli Stati Uniti si pronunci direttamente sul tema. Domenica, Trump ha lanciato un segnale chiaro: "Mi fido di Putin? Ve lo farò sapere in due settimane", ha detto il numero 1 della Casa Bianca.

