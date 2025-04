Game set e charity

Agi.it - Game, set e charity Leggi su Agi.it AGI - Non è un caso che la Fondazione Jannik Sinner, lanciata ufficialmente alla vigilia del ritorno alle competizioni dopo lo stop imposto dal caso doping, fosse stata annunciata dal numero uno del mondo nell'ottobre scorso. Quando, vincendo la superlussuosa e anche stracafona esibizione 'Six King Slam' a Riad e intascando la bellezza di sei milioni di dollari, Sinner chiarì che li avrebbe destinati alla fondazione che stava per varare. “I want to give back”, voglio restituire “e rendere possibili i sogni dei bambini” dice oggi Sinner nel video dove, su uno sfondo montano e circondato da ragazzini che sembrano un po' quello dallo sguardo sognante a cui il campione si affianca a sorpresa in doppio in uno spot pubblicitario, presenta la sua fondazione: creerà spazi in cui lo sport e l'istruzione diventeranno strumenti decisivi per la crescita e l'istruzione di molti bambini.

