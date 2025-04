Superenalotto 28 04 2025 | estrazione senza 6 e 51 premio 23 07528€ e jackpot 256 mln

Nel concorso odierno del Superenalotto in data 28 aprile 2025, non si sono manifestate la presenza del numero 6 e del numero 51, mentre cinque esiti basati sul 5 hanno prodotto un premio individuale pari a 23.075,28 euro. Contestualmente, il jackpot per il concorso successivo ha raggiunto la quota di 25,6 milioni di euro.

