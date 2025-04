Picchiata in strada per la borsa aggredita in pieno giorno | Ora sono terrorizzata

borsa ma quando lei lo ha visto ha cercato di fermarlo. E a quel punto lui l'ha colpita con due pugni, riuscendo a strappare la borsetta dalla sua mano. Poi è fuggito in auto insieme ad un complice, che lo aspettava poco distante.Il fatto è accaduto qualche giorno fa in via Belgio. Protagonista, suo malgrado, una parrucchiera grossetana, molto conosciuta, Daniela, che è ancora sotto choc. Lo stesso giorno ha sporto denuncia ai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Ha anche deciso di rifare tutte le chiavi del negozio dove lavora, compresa quell'auto. Il motivo? Perchè teme che possa accadere di nuovo. Ed è proprio la donna a raccontare il fatto.

Cosa riportano altre fonti

Cosa riportano altre fonti

