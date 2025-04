Lanazione.it - Case e prenotazioni finte, in 109 cadono nel tranello: “Occhio a ponti e vacanze”

Firenze, 29 aprile 2025 – Con l’arrivo del ponte del 1 maggio e l’inizio della stagione delle, a Firenze cresce l’entusiasmo, ma lo fanno anche le insidie. Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il 16,2% degli italiani ha programmato una partenza in questi giorni. Tuttavia, come segnalano le sedi locali dell’associazione, il periodo è diventato terreno fertile per le truffe legate ai viaggi, con un’impennata preoccupante delle segnalazioni. Da gennaio a marzo, agli sportelli della Federconsumatori di Firenze si sono rivolte ben 109 persone che hanno avuto problemi consospette o vere e proprie truffe. Numeri che fanno riflettere e che, in questi giorni, sono in rapida crescita. L’allarme riguarda soprattutto le false richieste di pagamento inviate via e-mail, che imitano in modo credibile siti noti come Booking.