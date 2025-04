Padule pulito Via 50 sacchi di rifiuti

Padule. La scorsa domenica infatti i volontari di Federcaccia Ponte Buggianese insieme a quelli di Libera caccia, Arcicaccia e Fondazione Una, che si sono ritrovati alla Dogana, hanno raccolto oltre 50 sacchi di rifiuti per un totale di circa 10 quintali di spazzatura. Numerosi volontari, armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà, si sono ritrovati alle prime luci dell’alba per dedicare la giornata alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le sponde e all’interno del Padule."L’impegno dei partecipanti – fanno sapere gli organizzatori – è stato notevole, permettendo di raccogliere una quantità significativa di plastica, vetro, metalli e altri materiali inquinanti che deturpavano la bellezza del paesaggio e rappresentavano un pericolo per la fauna selvatica che popola l’area. Lanazione.it - Padule pulito. Via 50 sacchi di rifiuti Leggi su Lanazione.it Cacciatori e ambientalisti tutti insieme appassionatamente per pulire il. La scorsa domenica infatti i volontari di Federcaccia Ponte Buggianese insieme a quelli di Libera caccia, Arcicaccia e Fondazione Una, che si sono ritrovati alla Dogana, hanno raccolto oltre 50diper un totale di circa 10 quintali di spazzatura. Numerosi volontari, armati di guanti,e tanta buona volontà, si sono ritrovati alle prime luci dell’alba per dedicare la giornata alla rimozione deiabbandonati lungo le sponde e all’interno del."L’impegno dei partecipanti – fanno sapere gli organizzatori – è stato notevole, permettendo di raccogliere una quantità significativa di plastica, vetro, metalli e altri materiali inquinanti che deturpavano la bellezza del paesaggio e rappresentavano un pericolo per la fauna selvatica che popola l’area.

