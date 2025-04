Telefoni vietati fumate e giuramenti | tutto ciò che c' è da sapere sul Conclave

Conclave per eleggere il nuovo Papa, secondo quanto hanno stabilito i cardinali riuniti oggi nella Congregazione. Le modalità di svolgimento sono stabilite dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Grecis, di Giovanni Paolo II nel 1996 e poi aggiornata con le modifiche apportate da Benedetto XVI con la lettera apostolica Motu Proprio Normas Nonnullas del 2013, sei giorni prima la storica decisione di dimettersi. Ecco di seguito le regole principali previste per i cardinali che "sotto la guida dello Spirito Santo", nella Cappella Sistina, dovranno eleggere il nuovo Successore di Pietro. La messa iniziale, processione e controlli in Sistina Il giorno di inizio del Conclave tutti i cardinali elettori prenderanno parte alla messa votiva Pro eligendo Papa, prevista la mattina in San Pietro e presieduta dal decano del Collegio cardinalizio Giovanni Battista Re. Agi.it - Telefoni vietati, fumate e giuramenti: tutto ciò che c'è da sapere sul Conclave Leggi su Agi.it AGI - Comincerà mercoledì 7 maggio ilper eleggere il nuovo Papa, secondo quanto hanno stabilito i cardinali riuniti oggi nella Congregazione. Le modalità di svolgimento sono stabilite dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Grecis, di Giovanni Paolo II nel 1996 e poi aggiornata con le modifiche apportate da Benedetto XVI con la lettera apostolica Motu Proprio Normas Nonnullas del 2013, sei giorni prima la storica decisione di dimettersi. Ecco di seguito le regole principali previste per i cardinali che "sotto la guida dello Spirito Santo", nella Cappella Sistina, dovranno eleggere il nuovo Successore di Pietro. La messa iniziale, processione e controlli in Sistina Il giorno di inizio deltutti i cardinali elettori prenderanno parte alla messa votiva Pro eligendo Papa, prevista la mattina in San Pietro e presieduta dal decano del Collegio cardinalizio Giovanni Battista Re.

