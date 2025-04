Zelensky rifiuta telefonata con Lula

Zelensky ha rifiutato una richiesta del governo brasiliano per una telefonata con il presidente Lula. Lula il 9 maggio si recherà a Mosca per partecipare alle celebrazioni con Putin per l'80mo anniversario della vittoria sulla Germania nazista. Kiev critica la scelta di Lula, accusandolo di ignorare l'Ucraina e di cercare un alibi per sostenere apertamente Putin,con il pretesto di una mediazione di pace. Una fonte ucraina ha parlato di "disprezzo" nei confronti di Zelensky alla CNN. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 3.45 Il presidente ucrainohato una richiesta del governo brasiliano per unacon il presidenteil 9 maggio si recherà a Mosca per partecipare alle celebrazioni con Putin per l'80mo anniversario della vittoria sulla Germania nazista. Kiev critica la scelta di, accusandolo di ignorare l'Ucraina e di cercare un alibi per sostenere apertamente Putin,con il pretesto di una mediazione di pace. Una fonte ucraina ha parlato di "disprezzo" nei confronti dialla CNN.

